Russia Ucraina. Il premier Zelensky: “l’Europa ha paura di farci entrare nella Nato”

Russia Ucraina:

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che, secondo i dati preliminari, almeno 140 sono i soldati ucraini uccisi dall’inizio dell’invasione russa. Sono 316 i soldati feriti.

In un videomessaggio pubblicato sul suo account Facebook, Zelensky ha affermato che altri stati avevano “paura” di aderire alla NATO. Con tono cupo e stanco, Zelensky ha proseguito:

“Ho avuto molti colloqui con i leader stranieri e tante rassicurazioni. La prima è che siamo supportati. Sono grato a ogni Stato che ci aiuta concretamente, non solo a parole. Ma c’è un altro aspetto: siamo stati lasciati soli a difendere il nostro Stato. Chi è pronto a combattere con noi? Attualmente nessuno”

“Chi è pronto a garantire l’adesione dell’Ucraina alla NATO? Sinceramente, tutti hanno paura”. “Ho chiesto a tutti i partner dello Stato se sono con noi. Sono con noi, ma non sono pronti a portarci in un’alleanza con loro”.

“Oggi ho chiesto ai 27 leader d’Europa se l’Ucraina sarà nella NATO, l’ho chiesto direttamente. Tutti hanno paura, non rispondono. E non abbiamo paura, non abbiamo paura di nulla”, ha detto Zelensky.