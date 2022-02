Russia e Ucraina: maxi-esercitazione alla presenza di Putin

La situazione in Ucraina resta tesa dopo l’aumento dei bombardamenti nell’est del Paese. Si apre a Monaco la Conferenza sulla Sicurezza: assenti i russi, per gli Usa c’è Kamala Harris. Mosca annuncia: il ritiro prosegue. Lukashenko oggi al Cremlino.

La tensione tra Russia e Ucraina resta altissima. Nelle scorse ore — nel frattempo che gli Stati Uniti mostravano che il ritiro delle truppe di Mosca sia rimasto un annuncio — un aumento dei bombardamenti nella zona est dell’Ucraina ha fatto risalire i timori che Putin possa utilizzarli come pretesto per una invasione del Paese.

Nella giornata di ieri, un colpo di mortaio ha colpito un asilo nel Donbass (area separatista dell’Ucraina). La diplomazia continua a lavorare: anche il premier italiano, Mario Draghi, ha annunciato che sarà nei prossimi giorni a Mosca per tentare di aprire la strada a un possibile faccia a faccia fra Putin e il presidente ucraino Zelensky.

Al Consiglio di sicurezza dell’Onu il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ieri ha accusato Mosca di essere pronta a “fabbricare un falso attacco terroristico o a inventarsi la scoperta di fosse comuni o a mettere in scena un attacco ai civili, prendendosi gioco di tutti noi”. E ha aggiunto, ribadendo quanto detto anche dal presidente Joe Biden, che “l’invasione dell’Ucraina sta per cominciare. I russi sganceranno missili e bombe su tutto il territorio; gli attacchi informatici manderanno in tilt le istituzioni chiave; i carri armati e i soldati russi avanzeranno verso obiettivi prefissati. Noi crediamo che tra questi ci sia anche la capitale, Kiev, con i suoi 2,8 milioni di abitanti”. Blinken ha comunque proposto al suo omologo russo Sergei Lavrov un nuovo incontro la prossima settimana.

All’orizzonte, intanto, s’intravedono 4 scenari che, come abbiamo riportato, potrebbero avverarsi nella crisi tra Russia e Ucraina. Ormai è questione di ore per capire verso dove si andrà.