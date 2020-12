Salta l’incontro tra Conte e Renzi. Ministri pronti a lasciare

Conte e Renzi non s’incontrano. In mattinata Matteo Renzi manda un messaggio ai suoi in chat in cui comunica che la riunione fissata a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio con la delegazione di Italia Viva non potrà tenersi oggi.

Il ministro di Iv, Teresa Bellanova, è a Bruxelles e non può spostare l’appuntamento al Consiglio europeo. Il tema è molto importante riguardo i prodotti alimentari italiani: la questione dei semafori. Italia Viva, dunque, chiederà a Conte di fissare l’incontro in un altro momento, o domani sera o giovedì o venerdì.

La strategia di Renzi è quella di capitalizzare quanto già ottenuto, una sostanziale marcia indietro sulla governance del Recovery plan, ma deve ancora capire se spingersi oltre.

“Sui temi del ‘salto di qualità del governo diremo la nostra al premier con un documento scritto appena ci sarà occasione di incontrarci” dice Renzi nella sua Enews. Poi aggiunge: “Appena consegnato al premier, lo manderemo a tutti gli amici delle Enews. Stiamo facendo una battaglia per le idee, non per le poltrone: all’incontro verranno anche le ministre, che sono pronte a rimettere il mandato, se serve. Perché chi dice che noi facciamo confusione per avere mezza poltrona in più deve prendere atto che noi siamo l’unico partito che è pronto a rinunciare alle poltrone, non a chiederle”.

Ai suoi, in privato, Renzi scrive: “Non mi va di andare a Chigi senza la capodelegazione perché questa discussione non è un fatto personale e allo stesso tempo non mi sembra logico che un ministro salti un appuntamento europeo importante”. E li invita a raccogliere tutti i contribuiti sul Recovery dei parlamentari di Italia Viva per farli confluire in una nota scritta da lasciare sulla scrivania di Conte.

“Noi chiediamo di parlare di politica e di Recovery fund, non di rimpasto e poltrone come naturalmente da giorni vogliono far credere le veline di Palazzo. E andremo a dire al premier – con le due ministre presenti – che noi facciamo politica se possiamo portare avanti le idee, non per difendere due poltrone”. Questa la chiusura del messaggio di Matteo Renzi. La verifica con Italia Viva è quindi rinviata di uno o due giorni. Ora, l’incontro tra Conte e Renzi sarà proprio il presidente del Consiglio a fissarlo di nuovo.