In Italia, la sanità è in crisi con una carenza di 65.000 infermieri secondo la Corte dei conti. Nei prossimi dieci anni, si prevede l’uscita di altri 140.000 professionisti, rendendo la situazione ancora più critica.

Sanità: futuro a rischio anche per la carenza di infermieri in Italia. L’Italia è il paese OCSE con il minor numero di infermieri: 6,4 ogni mille abitanti contro una media europea di 9,5. La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) sottolinea l’urgenza di interventi strutturali per garantire salute e assistenza a una popolazione sempre più anziana e fragile. Inoltre, sempre meno giovani scelgono la professione a causa delle condizioni lavorative e retributive insoddisfacenti. La FNOPI propone aumenti salariali, riconoscimento delle competenze specialistiche e una revisione del percorso formativo universitario. Senza interventi tempestivi, il Servizio sanitario nazionale rischia una crisi irreversibile.