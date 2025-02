Spread the love

La sanità pubblica in Abruzzo è in difficoltà, e i numeri lo dimostrano.

Sanità privata in Abruzzo: chi ci guadagna? Liste d’attesa interminabili, carenza di personale e continui tagli ai servizi spingono sempre più cittadini a rivolgersi alla sanità privata. Ma chi trae vantaggio da questa situazione?

Secondo il rapporto GIMBE 2024, ben 120.000 abruzzesi sono esclusi dai servizi sanitari, mentre il 9,2% delle famiglierinuncia alle cure per ragioni economiche, un dato superiore alla media nazionale. Nel frattempo, il 45,1% dei ricoveri e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali viene effettuato nelle cliniche private, superando il 35,9% della sanità pubblica.

In questo scenario, Synergo S.r.l. è una delle società che gestisce una fetta importante della sanità privata regionale. Controllata dalla Synergo S.A., una holding lussemburghese, Synergo gestisce le case di cura Pierangeli e Spatocco, con un tetto di spesa rispettivamente di oltre 35 milioni di euro e 10 milioni di euro annui.

Ma gli interessi di Synergo non si fermano alla sanità. Il gruppo è presente anche nel settore editoriale e televisivo, controllando Rete 8 e partecipando al quotidiano Il Centro. Tuttavia, entrambe queste attività hanno subito svalutazioni per oltre 1,3 milioni di euro nel 2022, segno di difficoltà economiche. E qui sorge una domanda: perché un gruppo che si occupa di sanità continua a mantenere il controllo di media in perdita?

Per comprendere meglio la struttura del gruppo, abbiamo provato a contattare Synergo, chiedendo le motivazioni della presenza di una società anonima in Lussemburgo e se questa fosse funzionale all’attività svolta in Italia. Non abbiamo ricevuto risposta.

Abbiamo anche chiesto chiarimenti all’assessore regionale alla sanità d’Abruzzo, Nicoletta Verì, per sapere se la pubblica amministrazione si senta a proprio agio nel gestire convenzioni con aziende legate a società anonime estere. Anche in questo caso, nessuna risposta.

Questa video-inchiesta analizza numeri, affari e legami tra pubblico e privato nella sanità abruzzese. Chi ne trae vantaggio? E chi ci perde?

