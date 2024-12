Spread the love

Tagli, privatizzazioni e liste d’attesa infinite: come il diritto alla salute si sta trasformando in un business per pochi.

Sanità pubblica al collasso: chi guadagna davvero dalla crisi del sistema sanitario italiano? Il diritto alla salute è sancito dalla nostra Costituzione, ma sempre più italiani si chiedono: la sanità pubblica è ancora in grado di garantire cure adeguate per tutti? Ogni anno, milioni di cittadini si trovano bloccati in liste d’attesa infinite, costretti a scegliere tra la rinuncia alle cure o il ricorso al settore privato. Dietro questa crisi, c’è molto più di una semplice inefficienza: ci sono anni di tagli, sprechi e decisioni politiche che hanno aperto la strada a una privatizzazione silenziosa, trasformando il diritto alla salute in un privilegio.

Liste d’attesa: un sistema che non funziona

In alcune regioni italiane, prenotare una visita medica specialistica o un intervento può richiedere mesi, se non anni. Per un’ecografia, ad esempio, si può aspettare fino a 6 mesi; per una risonanza magnetica, il tempo medio può superare i 180 giorni. Nel frattempo, le cliniche private, spesso collegate agli stessi ospedali pubblici, offrono gli stessi servizi in pochi giorni, ma a costi proibitivi per molte famiglie.

Secondo un rapporto recente di Cittadinanzattiva, il 44% degli italiani ha pagato di tasca propria per accedere più rapidamente a visite o esami diagnostici. Questo dato evidenzia una pericolosa tendenza: il sistema pubblico non riesce più a soddisfare le necessità di base dei cittadini, spingendo sempre più persone verso il settore privato.

Tagli e carenze strutturali

Le lunghe liste d’attesa sono il risultato di anni di tagli sistematici al sistema sanitario pubblico. Tra il 2010 e il 2020, la spesa sanitaria italiana è stata ridotta di oltre 37 miliardi di euro. Questo ha portato a una diminuzione drastica dei posti letto negli ospedali: oggi l’Italia ne conta circa 300 ogni 100.000 abitanti, uno dei numeri più bassi in Europa.

Anche il personale sanitario soffre di questa crisi: migliaia di medici e infermieri hanno lasciato il sistema pubblico per cercare migliori opportunità all’estero o nel settore privato. I reparti ospedalieri sono sempre più sottodimensionati, costringendo i professionisti rimasti a turni massacranti che mettono a rischio la qualità delle cure.

La privatizzazione silenziosa

Parallelamente ai tagli alla sanità pubblica, il settore privato ha visto una crescita esponenziale. Strutture private e assicurazioni sanitarie stanno guadagnando terreno, presentandosi come soluzioni rapide ed efficienti a un sistema pubblico ormai in crisi. Ma a quale costo?

La Lombardia, ad esempio, è diventata l’emblema di questa privatizzazione silenziosa. Qui, oltre il 40% della spesa sanitaria regionale è destinato al settore privato, una percentuale che supera di gran lunga quella di altre regioni. Questo modello, spesso elogiato come “efficiente”, rischia di creare un sistema sanitario a due velocità, dove chi può permetterselo riceve cure rapide e di qualità, mentre chi non ha mezzi sufficienti viene lasciato indietro.

Sprechi e corruzione: il peso dei costi inutili

Nonostante i tagli, il sistema sanitario italiano continua a essere gravato da sprechi enormi. Appalti opachi, acquisti di dispositivi medici a prezzi gonfiati e progetti mai completati rappresentano solo alcune delle piaghe che sottraggono risorse fondamentali al sistema pubblico.

Un caso emblematico è quello degli ospedali prefabbricati costruiti durante la pandemia da Covid-19, costati milioni di euro ma spesso rimasti inutilizzati o scarsamente operativi. Questo spreco è solo la punta dell’iceberg di una gestione troppo spesso orientata più agli interessi privati che al bene collettivo.

La pandemia: un’occasione mancata

La pandemia ha messo in luce tutte le fragilità del sistema sanitario italiano, ma ha anche rappresentato un’occasione per ripensare e ristrutturare la sanità pubblica. Tuttavia, i fondi stanziati dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) sembrano destinati più a progetti tecnologici e infrastrutturali che al rafforzamento del personale sanitario e dei servizi di base.

Molte delle risorse promesse rischiano di essere disperse in interventi a breve termine, senza una vera visione strategica per garantire l’accesso universale alla sanità.

Che fare? Proposte per salvare la sanità pubblica

Di fronte a questa crisi, è necessario un cambiamento radicale. Ecco alcune proposte per invertire la rotta:

Maggiori investimenti pubblici: Priorità al rafforzamento del personale e all’aumento dei posti letto. Trasparenza nella gestione dei fondi: Monitorare ogni euro speso per evitare sprechi e corruzione. Riduzione delle disuguaglianze regionali: Centralizzare alcune competenze per garantire un servizio sanitario uniforme su tutto il territorio nazionale. Incentivi per il personale sanitario: Stipendi più competitivi e contratti stabili per trattenere medici e infermieri nel sistema pubblico.

Difendere il diritto alla salute

La sanità pubblica italiana è un pilastro del nostro stato sociale, ma rischia di crollare sotto il peso di tagli, sprechi e privatizzazioni. È fondamentale ricordare che la salute non può essere un privilegio riservato a pochi: è un diritto universale che dobbiamo difendere con forza.

Se non agiamo ora, rischiamo di consegnare definitivamente il nostro sistema sanitario nelle mani di chi lo vede solo come un business.

