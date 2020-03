Sono 114 le unità di militari dell’Esercito di Strade Sicure che verranno impiegate direttamente nel controllo delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19. Lo fa sapere la Prefettura di Milano.

Una decisione in linea con la rimodulazione dei servizi, decisa in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, secondo le indicazioni del ministro dell’Interno.

“Questa mattina mi ha telefonato il presidente della Repubblica esprimendo, ancora una volta, alla Lombardia la vicinanza e la solidarietà dell’intero Paese” ha fatto sapere il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, in una nota. “Durante il colloquio – prosegue il governatore – ho rinnovato al presidente Mattarella la necessità di utilizzare l’Esercito a supporto delle Forze dell’ordine per rendere più serrata e stringente la rete dei controlli mirati al rispetto delle regole. Mi sembra di poter dire che il presidente Mattarella abbia condiviso la mia richiesta diretta al bene e alla tutela della salute della collettività”.

Infine “il presidente della Repubblica – ha concluso il governatore – mi ha chiesto di portare il suo saluto a tutti i lombardi e in particolare ai medici, agli infermieri, ai volontari, che combattono con instancabile tenacia questa battaglia”.

Ieri anche in Campania è stato annunciato l’arrivo di 100 militari per far rispettare le ordinanze sul divieto di spostamento.