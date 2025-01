Spread the love

È accaduto ciò che fino a pochi anni fa sembrava impensabile: la Camera ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge sulla separazione delle carriere dei magistrati.

Separazione delle carriere dei magistrati: riforma storica tra polemiche e prospettive. Un voto che si è trasformato in una vera e propria celebrazione tra i banchi della maggioranza, con larghi sorrisi, strette di mano e dichiarazioni trionfali. Un clima da festa — nonostante la riforma sia ben lontana dal traguardo definitivo — che fotografa un momento cruciale nella storia della giustizia italiana.

Con 174 voti favorevoli, 92 contrari e 5 astenuti, il testo ha superato il primo scoglio parlamentare. Una riforma che mira a separare in maniera netta i pubblici ministeri dai giudici, con concorsi distinti, percorsi di carriera autonomi e Consigli Superiori della Magistratura separati. Un cambiamento strutturale che, secondo i promotori, garantirà maggiore efficienza e trasparenza nel sistema giudiziario.

La maggioranza compatta e l’omaggio a Berlusconi

Tra le dichiarazioni più euforiche spiccano quelle del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha definito questo momento come la realizzazione di un sogno: “Era anche un mio desiderio personale, l’ho scritto nei miei libri”. Non è mancata una dedica speciale a Silvio Berlusconi, figura che più di ogni altra ha spinto per questa riforma durante la sua lunga carriera politica. “Ce l’abbiamo fatta, dopo 35 anni stiamo realizzando il sogno di Berlusconi”, hanno dichiarato entusiasti i deputati di Forza Italia.

Il clima di celebrazione è stato condiviso anche da Matteo Salvini, leader della Lega, che sui social ha esultato definendo il voto una “battaglia storica” per il suo partito. La premier Giorgia Meloni, dal canto suo, ha sottolineato l’importanza di mantenere unita la maggioranza su un tema così delicato e simbolico.

I punti principali della riforma

Il disegno di legge prevede alcune modifiche sostanziali al sistema giudiziario:

Concorsi separati: i pubblici ministeri e i giudici accederanno alla carriera attraverso selezioni autonome. Percorsi distinti: una volta intrapresa una delle due carriere, non sarà più possibile passare dall’una all’altra, garantendo una netta separazione di ruoli e competenze. Consigli Superiori separati: verranno istituiti due Consigli Superiori della Magistratura, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, con funzioni indipendenti.

Queste modifiche, secondo i promotori, puntano a eliminare conflitti di interesse e influenze indebite, assicurando una maggiore imparzialità nella gestione dei processi.

Le critiche dell’opposizione

Nonostante l’euforia della maggioranza, le reazioni dell’opposizione sono state dure e categoriche. La capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Chiara Braga, ha definito la riforma “una misura punitiva che rischia di assoggettare i pubblici ministeri al potere esecutivo”. Le sue parole sono state rafforzate da Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del PD, che ha criticato il “furore ideologico” dietro la spinta riformatrice, accusando la maggioranza di voler approvare il testo a colpi di voti blindati.

Il Movimento 5 Stelle, rappresentato dall’ex magistrato Federico Cafiero de Raho, ha sollevato preoccupazioni sull’indipendenza della magistratura. “Un provvedimento pericoloso, che non protegge neanche i cittadini da un pm-accusatore senza bilanciamento dei poteri”, ha dichiarato. Anche l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) ha espresso forti perplessità: “Questo sogno di Berlusconi e Nordio rischia di diventare un incubo per gli italiani”, ha avvertito Alessandra Maddalena, vice presidente dell’ANM.

Tra passato e futuro: i riferimenti storici

La riforma ha risvegliato memorie di vecchie battaglie politiche e giudiziarie. Dalla stagione di Tangentopoli agli scontri tra Berlusconi e la magistratura, questo provvedimento è percepito come un tentativo di riscrivere i rapporti di forza tra politica e giustizia.

Il viceministro Sisto di Forza Italia ha sottolineato l’eredità di Berlusconi: “Stiamo seguendo il suo progetto con determinazione e competenza”. Altri, come Maurizio Gasparri, non hanno esitato a lanciare frecciate: “Se questa riforma non piace a certi ex magistrati, ci mettiamo la medaglia sul petto”.

Le prossime tappe

Il cammino verso l’approvazione definitiva è ancora lungo. Dopo la prima lettura alla Camera, il testo passerà al Senato. Se approvato senza modifiche, seguirà una pausa obbligatoria per legge e altre due letture in entrambe le Camere. Infine, sarà necessario un referendum confermativo, previsto per l’estate.

Gli oppositori già si preparano a dare battaglia. Per loro, il referendum rappresenta l’ultima occasione per bloccare quella che definiscono una riforma pericolosa e antidemocratica.

La separazione delle carriere è una delle riforme più divisive degli ultimi decenni. Per i suoi sostenitori, rappresenta un passo avanti verso un sistema giudiziario più efficiente e trasparente. Per i detrattori, è una minaccia all’indipendenza della magistratura e un ritorno a modelli già falliti in altri Paesi.

Il voto di Montecitorio segna solo l’inizio di una lunga battaglia politica e culturale. La posta in gioco non è solo il futuro della giustizia, ma il delicato equilibrio tra i poteri dello Stato e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.