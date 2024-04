Sindrome dell’Avana: l’inchiesta di 60 minutes su un attacco invisibile

Spread the love

Sindrome dell’Avana: inchiesta su un attacco invisibile. Questo report è il frutto di un’indagine condotta congiuntamente da 60 Minutes, The Insider e Der Spiegel.



Il programma 60 minuti ha presentato gli sviluppi cruciali riguardo alle misteriose lesioni cerebrali segnalate dagli alti funzionari della sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Le vittime includono personale della Casa Bianca, agenti della CIA, ufficiali dell’FBI, militari e le loro famiglie. Molti sospettano di essere stati colpiti da un’arma segreta che emette un raggio ad alta energia, probabilmente di microonde o ultrasuoni.

La maggior parte delle vittime ha servito il proprio Paese, spesso nell’ombra, e sono profondamente frustrate dal fatto che il governo statunitense pubblicamente dubiti che ci sia un nemico intenzionalmente mirato contro gli americani.



Per motivi di sicurezza, è stato mantenuto l’anonimato sul suo cognome. Carrie racconta di essere stata colpita da un’esperienza paralizzante nel 2021, mentre si trovava nella sua casa in Florida.

Carrie:

“E improvvisamente, nel mio orecchio destro, ho sentito come se un dentista stesse perforando con forza, quasi amplificato. Quel tipo di sensazione quando il trapano si avvicina troppo al timpano? Era come quello, solo dieci volte più intenso. Un rumore acuto, metallico, penetrante, che mi ha proiettato in avanti di circa 45 gradi.”



Carrie spiega di essere stata vicino a una finestra nella sua lavanderia quando è avvenuto l’attacco.



“Il mio orecchio destro era di fronte alla finestra, e quando mi sono chinata in avanti… non sono caduta, ma ho sentito una pressione, e il dolore è iniziato a diffondersi lungo il collo e il petto.”



In seguito all’attacco, Carrie ha notato che la batteria del suo telefono cellulare ha iniziato a gonfiarsi fino a rompere la custodia. Ha perso i sensi e ha richiesto assistenza medica per il dolore al petto, ma è poi tornata al lavoro.



“Ho continuato a lottare con problemi di memoria a breve e lungo termine, confusione mentale e difficoltà di concentrazione. Non ero più la stessa persona.”