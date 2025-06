SP88, la strada dimenticata: aziende isolate e collegamenti interrotti tra i mari

Spread the love

In provincia di Isernia, nel cuore dell’Appennino molisano, c’è una strada che da anni rappresenta una ferita aperta nella viabilità tra il Tirreno e l’Adriatico: la SP88. Questo tratto, che collega il bivio di Borrello a Sant’Angelo del Pesco, è molto più di un semplice collegamento locale: è l’unica arteria che, in attesa del completamento della fondovalle Sangro, garantisce un passaggio tra i due mari per trasporti, lavoratori, cittadini e imprese.

Eppure, oggi la SP88 è inaccessibile ai mezzi pesanti. Una decisione che ha provocato una catena di conseguenze gravi, soprattutto per le aziende della Val di Sangro, una delle aree produttive più rilevanti del centro Italia. Queste imprese si affidavano proprio a questo tratto per la logistica: approvvigionamenti, trasporti di merce, spedizioni. Con il blocco al traffico pesante, queste attività si trovano ora isolate, costrette a cercare percorsi alternativi più lunghi, costosi e inadeguati.

Secondo quanto riportato dalla Provincia di Isernia, la chiusura è stata motivata da ragioni di sicurezza. Alcuni amministratori locali, infatti, avrebbero sollecitato il provvedimento per tutelare il proprio territorio, mentre l’ufficio tecnico provinciale ha dichiarato che i ponti lungo il tracciato sarebbero in condizioni strutturali precarie, non compatibili con il transito di mezzi pesanti.

Il paradosso è che, nonostante la fondovalle Sangro sia ancora in fase di completamento e che quindi la SP88 rappresenti l’unico vero asse praticabile, la strada continua a rimanere chiusa. Eppure, una variante esterna – già completata e sistemata – potrebbe teoricamente risolvere il problema. Perché allora non viene riaperta? Quali interessi, quali lentezze burocratiche, quali scelte politiche tengono ancora in piedi un divieto che penalizza imprese, residenti e pendolari?

La situazione della SP88 non è un caso isolato in Italia. Troppo spesso, infrastrutture strategiche restano bloccate, trascurate o oggetto di dispute tra enti e istituzioni. Le conseguenze, però, le pagano i cittadini e le economie locali. Nel caso della SP88, il silenzio istituzionale e la mancanza di risposte alimentano il senso di abbandono. Chi gestisce il territorio dovrebbe rispondere a una domanda semplice: quando sarà restituita piena funzionalità a questa strada?

Nel frattempo, tra burocrazia, promesse e rimpalli di responsabilità, la SP88 resta chiusa. E con lei, resta bloccata anche una parte importante del futuro economico dell’area. Zone d’Ombra TV continuerà a seguire da vicino la vicenda, con l’obiettivo di fare luce su ciò che ancora oggi appare come un’ingiustizia senza risposte.

🔍 Un elemento che colpisce è l’assenza di una strategia chiara da parte degli enti preposti. In molti si chiedono perché, davanti a un’emergenza viaria così evidente, non si sia ancora proceduto almeno con interventi tampone per mettere in sicurezza i punti critici del tracciato. Le aziende, nel frattempo, hanno registrato un aumento dei costi logistici, una perdita di competitività e, in alcuni casi, la riduzione di forza lavoro proprio a causa delle difficoltà nei trasporti.

📉 Secondo alcune stime raccolte da associazioni di categoria, i disagi legati alla chiusura della SP88 avrebbero provocato, negli ultimi due anni, una perdita economica stimabile in diverse centinaia di migliaia di euro per le attività della zona industriale della Val di Sangro. A risentirne non sono solo i grandi trasportatori, ma anche le piccole realtà artigianali e agricole, che si trovano sempre più isolate.

💬 Abbiamo raccolto anche le testimonianze di alcuni autotrasportatori, costretti ogni giorno a percorsi alternativi più lunghi e poco sicuri: «Abbiamo segnalato più volte i disagi, ma nessuno ci ha ascoltato. La SP88 era la via più veloce e sicura, adesso siamo costretti a girare in mezzo ai paesini con strade strette e pericolose».

📍 Il caso SP88 è emblematico di un’Italia divisa tra territori che chiedono sviluppo e amministrazioni che non riescono a garantire nemmeno la manutenzione ordinaria. Mentre a parole si invocano investimenti infrastrutturali, nei fatti mancano interventi minimi per restituire funzionalità e dignità a chi vive e lavora nelle aree interne.

🚧 Eppure, la soluzione sembra a portata di mano: la variante esterna è stata completata, ma non è stata sfruttata appieno. Manca forse una firma? Un’autorizzazione? Una volontà politica? Le risposte restano sospese nel tempo, come le sorti di un’intera strada.

📢 Con questo video e con questa inchiesta, vogliamo chiedere trasparenza, responsabilità e soprattutto una data: quando sarà riaperta la SP88 al traffico pesante? Chi deciderà di prendersi questa responsabilità politica e istituzionale?

📌 Zone d’Ombra TV continuerà a raccontare queste realtà con i piedi per terra e la videocamera accesa, perché ogni tratto di strada abbandonata è una storia che merita di essere raccontata. Se anche tu vivi situazioni simili, scrivici. Faremo luce anche sulla tua storia.

📚 Sul piano normativo, la questione si complica. La competenza sulla SP88 è della Provincia di Isernia, ma gli effetti della chiusura coinvolgono direttamente le regioni limitrofe e le aree industriali abruzzesi. Un coordinamento interistituzionale potrebbe essere la chiave per sbloccare la situazione, ma ad oggi manca un tavolo tecnico operativo tra Abruzzo e Molise in grado di affrontare il nodo con serietà.

📎 Alcuni consiglieri provinciali molisani hanno proposto interrogazioni e accessi agli atti per verificare l’effettivo stato dei ponti, ma i risultati di queste verifiche non sono mai stati pubblicati ufficialmente. La trasparenza, anche in questo caso, sembra essere l’assente principale.

🗣 In molti si chiedono anche che fine abbiano fatto i fondi stanziati per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono stati utilizzati? Di che entità si trattava? Se la SP88 è pericolosa, allora la priorità doveva essere renderla sicura, non bloccarla nel silenzio più totale.

📊 I dati ci dicono che, in Italia, oltre il 60% della rete stradale secondaria è soggetta a limitazioni, chiusure o degrado. Una percentuale altissima, che diventa insostenibile per aree interne già colpite da spopolamento, crisi economica e isolamento.

⚠️ La SP88 è oggi un simbolo: il simbolo di un’Italia che non investe dove serve, che lascia soli territori produttivi e comunità intere. Riaprirla, o quantomeno spiegare con chiarezza il perché della sua chiusura prolungata, sarebbe un primo segnale di rispetto verso un’intera popolazione.

📽 Questo video, come sempre, lo trovate anche sui nostri canali social. Condividetelo, commentate, fate girare la storia: se non si parla delle cose, le cose non cambiano. E qui, qualcosa deve cambiare.

👉 Visita zonedombratv.it per leggere tutte le nostre inchieste.

🧩 Intanto, la vita quotidiana di chi lavora su questo territorio va avanti tra mille ostacoli. Alcune aziende hanno dovuto rivedere le proprie strategie logistiche, altre hanno scelto di trasferirsi in zone meglio collegate. Le aree interne continuano a svuotarsi, in parte anche per decisioni che sembrano non tenere conto delle conseguenze reali sui territori.

👥 Anche i cittadini sono stanchi. «Ogni volta che si parla di SP88 – racconta un residente – sentiamo promesse, ma poi resta tutto com’è. Il problema è che qui nessuno viene ad ascoltarci, nessuno cammina su queste strade.»

🛣 E se la SP88 fosse in un’area turistica o al centro di una metropoli, avrebbe ricevuto lo stesso trattamento? La sensazione diffusa è che esistano territori di serie A e territori dimenticati, in cui la chiusura di una strada viene tollerata come se fosse una fatalità.

📆 Ad oggi non esiste una data ufficiale per la riapertura della SP88. Nessun cronoprogramma, nessuna conferenza stampa chiarificatrice. Solo divieti, silenzi e disagi.

🧱 Intanto, il tempo passa. E con lui si consolida la percezione di una frattura sempre più ampia tra cittadini e istituzioni. Una frattura che rischia di trasformarsi in disillusione cronica, quella che si respira quando anche le strade sembrano non voler portare più da nessuna parte.

📌 In conclusione, la SP88 non è solo una strada, ma un simbolo di ciò che accade quando le istituzioni si voltano dall’altra parte. Ogni chilometro interrotto rappresenta un ostacolo in più per chi lavora, vive e spera in un futuro migliore in queste terre. E se oggi raccontiamo questa storia, è perché nessun territorio dovrebbe essere lasciato indietro o considerato sacrificabile.

✍️ La redazione di Zone d’Ombra TV continuerà a monitorare la vicenda, a raccogliere voci e documenti, e a chiedere trasparenza e responsabilità. Perché informare è il primo passo per cambiare. E ogni cambiamento inizia dalla consapevolezza di ciò che ci circonda.

📲 Seguiteci su zonedombratv.it, su TikTok, YouTube e Telegram per altri approfondimenti.

🎤 Se sei un cittadino, un imprenditore o un lavoratore che vive direttamente le conseguenze della chiusura della SP88, contattaci. Zone d’Ombra TV vuole continuare a essere uno spazio aperto, dove le storie non vengono dimenticate ma raccontate. Solo così, insieme, possiamo costruire una narrazione diversa. Una narrazione che non si fermi davanti ai blocchi stradali, ma che li superi con la forza della verità.

Segui il canale Youtube