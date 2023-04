Story Time: la buona cultura del lavoro legata all’innovazione

Spread the love

Artigianato, tecnologia, ristorazione, sport, tempo libero e tendenze. Digitale, finanza, marketing.

Story Time. Gli argomenti sono tanti e tutti innovativi. Ci sono figure nuove che rispondono a esigenze aziendali ben definite: l'influencer e il content creator sono i professionisti del momento.



Questi sono alcuni dei macro-argomenti trattati negli studi di registrazione di Firenze, Milano e Padova di Story Time, lo spazio che raccoglie e racconta le storie vere del nostro Paese.

Storie godibili e che riscuotono un ampio seguito nelle varie piattaforme. Dallo streaming dei

canali radiofonici a Spotify, dai canali social a Youtube. ‘Storytime – Evoluzioneradio’ è diventato il format di riferimento nel mondo del lavoro e delle passioni, per chi fa impresa, tra tradizione ed innovazione. In collaborazione e partnership con i brand Radio Italia 5 e Canale Italia, Storytime ha cambiato le modalità di accesso ai media, ponendo al centro dell’attenzione e rendendo protagonista la gente comune, professionisti, creatori e imprenditori che con il proprio operato ed ingegno hanno

costituito valore per la comunità. Persone che raccontano in maniera minuziosa e formidabile storie intrise di realtà, sudore e impegno.



Questo grazie a una cultura del lavoro positiva che dà prova della possibilità di

lavorare in maniera estremamente organizzata, conciliando ed ottimizzando l’operato di risorse

in modalità smart-working. Ma non solo. Il lavoro è anche in presenza per l’accoglienza dell’ospite per la registrazione e l’esperienza Storytime dal vivo.



Un ambiente sfidante e produttivo, ma al contempo sereno, divertente e armonioso.

A testimonianza di ciò – e della bontà e della qualità del lavoro giornaliero di redazione – le parole

della Coordinatrice di Team Anna Sara risuonano forti ed intrise di gratitudine per l’opportunità

professionale colta al volo e successivamente onorata e meritata con grande impegno e

competenza:

“Ho iniziato la mia esperienza a Storytime in qualità di Collaboratrice di Redazione e questo

ruolo mi ha insegnato ad interfacciarmi con tanti imprenditori italiani, di cui ho sempre

ammirato resilienza, inventiva, capacità di reinventarsi e sperimentare. Soprattutto ho colto

subito l’obiettivo che Storytime persegue e ciò che intende valorizzare. Il tessuto

imprenditoriale italiano, fatto di persone davvero ingegnose e di alto profilo e livello”.



Cura del dettaglio, competenze spiccate in fatto di comunicazione, crescita personale

nelle pieghe di una struttura in evoluzione. Queste le peculiarità che hanno permesso ad

Anna Sara di valorizzare ancor di più il proprio legame con ‘Storytime – Evoluzioneradio’:



“È stato un intimo regalo riuscire ad entrare nel percorso personale e professionale che sta

dietro a persone a cui noi quotidianamente e spesso distrattamente ci rivolgiamo per un

servizio di cui necessitiamo. In seguito, Storytime ha accolto la mia volontà di condividere

l’unicità del suo progetto e tutto quello che avevo imparato ed ora sono Team Coordinator di

Redazione. Cerco ogni giorno di trasmettere quanto straordinario e formativo sia lavorare

per Storytime, ottima palestra e occasione di crescita dal punto di vista comunicativo,

personale e culturale”.



Risalto alle storie di chi è riuscito a realizzare il proprio obiettivo… O ci sta provando!



In questa cornice, Storytime parla di business con un linguaggio semplice, contenuti variegati ed

interessanti, selezionati con cura dalla Redazione. Idee al potere, un’opportunità seria per far

conoscere ed apprezzare – tramite la viva voce dei protagonisti – attività tradizionali, innovative,

stimolate dalle necessità e dai trend di un mondo che evolve, da bisogni diffusi di prodotti e

servizi al passo coi tempi. In che modo? Sfruttando la diffusione degli smartphone e l’esplosione dei podcast! La diffusione, infatti, dello streaming e la nascita di servizi per l’ascolto hanno dato il là

alla diffusione del fenomeno anche in Italia.

Basta poco per ascoltare questi contenuti, fruibili ormai in qualsiasi modo e in contemporanea con molte altre attività.

Una Direzione Aziendale giovane e con spirito d’iniziativa che sa cogliere e modulare i

bisogni degli imprenditori e dei liberi professionisti, sa essere al passo con i tempi e le

mutazioni repentine del mercato e che ha come focus principe la buona cultura del lavoro

per far esprimere al meglio i valori dei propri collaboratori, in un contesto di produzione e

benessere oculatamente miscelati. Sempre dal reparto di Coordinamento del Team di

Redazione Salvo parla in questi termini della sua esperienza professionale in

Storytime:



“Le parole sopravvivono alle storie, cercano tempo e memoria. Ci sono parole che brillano di

emozioni, parole che eroicamente fanno la guerra con il cuore. Parole che cercano risposte prive

di domanda. Ci sono parole bizzarre, dubbiose, migranti, coraggiose, appassionate, certe,

eroiche, di parte. Ci sono le parole di Storytime, quelle parole che raccontano una fetta di Italia,

quella fetta che produce, che lavora, che fa grande un Paese fatto di tanti piccoli, grandi attori del

mondo produttivo, delle passioni e delle professioni. Lavoro a Storytime dal primo giorno, l’ho

visto nascere, lo sto vedendo crescere. Unisce il fascino della tradizione della radio alla

modernità dei social, unisce il rigido e sano principio del rispetto e della cultura del lavoro con la

salubrità di un ambiente e di un humus volto al rispetto dei collaboratori e alla loro valorizzazione,

un ambiente moderno e proattivo, attento ai cambiamenti e alle novità del mercato. Un’azienda

giovane, in crescita e che rende orgogliosi di farne parte. Andremo avanti, costruiremo, tassello

dopo tassello, questo fantastico puzzle della comunicazione rendendolo sempre più attuale e

raccontando storie importanti e spesso inascoltate”.

Continuità

Non valorizzare le proprie risorse e fare in modo che ci sia un continuo ricambio è indice di un

problema profondo. Storytime punta invece sulla formazione continua e sulla valorizzazione ed il

consolidamento dei propri collaboratori e dipendenti. Il mood è piuttosto chiaro:

“Collaboratori e dipendenti più felici saranno anche più ben disposti verso gli ospiti, maggiormente attenti al dettaglio e professionali, portando un migliore servizio e così, ancora una volta, migliorando la credibilità ed il valore assoluto del brand”.

“Mai nella mia vita mi sarei aspettato di intraprendere un percorso simile. Far parte di questo

progetto mi ha dato la possibilità di venire a conoscenza di diverse realtà che nemmeno

immaginavo esistessero”.



Comincia così il racconto di Emilio, anch’esso Team Coordinator di una Redazione

frizzante, curiosa, brillante. Storytime mi ha dato la possibilità di allargare gli orizzonti ed il bagaglio culturale, visto che i nostri ospiti, specchio della società, si rinnovano e si reinventano continuamente in mille sfaccettature. Gestisco un bel gruppetto di collaboratori, caparbio ed ardito, che non smette

mai di sorprendermi. Ognuno di loro, nel suo ambito, mi insegna qualcosa, ogni giorno. Lo

ammetto, a volte, anche la fibra più dura potrebbe vacillare di fronte alla vorticosa routine

quotidiana di redazione, ma i legami ormai creati vanno oltre il mero ruolo professionale.

Siamo tutti una grande famiglia, sinergica e presente, dagli Editori al collaboratore appena

salito a bordo. Una famiglia virtuale che mi ha dato

la possibilità di crescere e di coltivare un’abilità quasi estinta ai giorni nostri, la capacità di

ascolto. E poi, senza il solito “Buongiorno” che ci diamo sui gruppi di lavoro, la giornata per

me non potrebbe iniziare!”