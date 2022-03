Studenti stranieri in fuga segregati in Ucraina. Farnesina e ambasciata italiana nel caos

Nel frattempo che l’invasione russa dell’Ucraina prosegue, gli studenti stranieri che tentano di lasciare il paese affermano di subire un trattamento razzista da parte delle forze di sicurezza ucraine e dei funzionari di frontiera.

Una studentessa di medicina africana ha detto alla Galileus Web che a lei e ad altri stranieri è stato ordinato di scendere dall’autobus a un posto di blocco tra l’Ucraina e il confine con la Polonia.

Rachel Onyegbule, una studentessa nigeriana del primo anno di medicina a Leopoli, è rimasta bloccata nella città di confine di Shehyni, a circa 400 miglia dalla capitale dell’Ucraina, Kiev.

Ha detto alla CNN:

“Sono arrivati ​​più di 10 autobus e stavamo per partire ma ci hanno detto che dovevamo camminare, che non c’erano più autobus.” “Il mio corpo è insensibile dal freddo e non dormiamo da circa 4 giorni. Gli ucraini hanno avuto la priorità sugli africani – uomini e donne – in ogni momento. Non c’è bisogno che ci chiediamo perché. Sappiamo perché. Voglio solo tornare a casa”.

Accuse di violenza

Anche Saakshi Ijantkar, una studentessa indiana del quarto anno di medicina, ha raccontato il suo calvario tramite una telefonata da Leopoli, nell’Ucraina occidentale.

“Ci sono tre posti di blocco che dobbiamo attraversare per arrivare al confine. Molte persone sono bloccate lì. Non permettono agli indiani di passare. Indossavano tutte uniformi”.

Colonna di mezzi russi verso Kiev

La Russia intensifica gli sforzi bellici in Ucraina

“Il rapporto è d’ingresso è di 30 indiani su 500 ucraini che sono entrati. Per arrivare al confine bisogna camminare per 5 chilometri dal primo checkpoint. Agli ucraini vengono dati taxi e autobus per viaggiare, tutte le altre nazionalità devono camminare. Erano molto razzisti nei confronti degli indiani e di altre nazionalità”, ha riferito il 22enne di Mumbai.

Mumbai ha anche detto di aver assistito alla violenza delle guardie sugli studenti in attesa sul lato ucraino del confine Shehyni-Medyka. Gli uomini ucraini di età compresa tra i 18 e 60 anni non possono più lasciare il Paese, ma quel decreto non si estende agli uomini che sono cittadini stranieri. Ljantkar dice di aver visto uomini indiani lasciati in coda per lunghe ore insieme ad altre nazionalità non ucraine.

“Sono stati molto crudeli. Il secondo posto di blocco è stato il peggiore. Quando ci hanno aperto il cancello per attraversare il confine ucraino, tra l’Ucraina e la Polonia, l’esercito ci ha bloccato. Hanno permesso solo alle ragazze indiane di entrare. Abbiamo pianto e implorato ai loro piedi di farci passare. Dopo che le ragazze indiane sono entrate, i ragazzi sono stati picchiati. Senza motivo. Ho visto un uomo egiziano in piedi davanti con le mani sui binari colpito da una guardia. L’uomo, nel colpire la recinzione coperta di punte, ha perso conoscenza. L’abbiamo portato fuori per fargli la rianimazione. Nel frattempo l’esercito continuava a picchiare studenti”. La CNN ha contattato l’esercito ucraino alla luce delle accuse di violenza, ma non ha ricevuto risposta.

Condizioni di assideramento

Ijantkar prosegue il racconto:

“Ho visto persone che tremavano per il freddo e in condizione di ipotermia. Alcuni hanno avuto un congelamento alle vesciche. Non siamo riusciti a ottenere alcun aiuto e siamo rimasti in piedi per ore”.

Andriy Demchenko, portavoce del Servizio di guardia di frontiera ucraino, ha dichiarato che le accuse di segregazione ai confini non sono vere e che le guardie stanno lavorando sotto un’enorme pressione nel rispetto della legge.

“Dal giorno in cui Putin ha attaccato l’Ucraina, l’afflusso di persone che cercavano di lasciare l’Ucraina e la zona di guerra è aumentato fortemente. Se prima, le persone che cercavano di attraversare il confine con l’Unione Europea e tornare indietro erano al massimo 50.000 al giorno, ora la cifra è raddoppiata e continua ad aumentare. C’è una pressione enorme sui posti di blocco, sulle guardie di frontiera. Per accelerare il processo e consentire l’attraversamento di un numero maggiore di persone, il governo ha semplificato il più possibile la procedura di attraversamento del confine. A causa dell’aumento del volume delle persone che attraversano, si formano lunghe code. Tuttavia, posso affermare che tutto avviene secondo la legge. Non c’è assolutamente alcuna divisione per nazione, cittadinanza o classe al confine” ha concluso Demchenko.

L’Ucraina attrae molti studenti stranieri che vogliono studiare medicina per l’autorevolezza dell’università.

Nneka Abigail, studentessa di medicina di 23 anni dalla Nigeria, conferma che il personale di frontiera sul lato ucraino del confine mostrava pregiudizi nei confronti degli studenti stranieri.

“Stanno bloccando gli stranieri. Sono molto razzisti con noi al confine. Ci dicono che i cittadini ucraini devono passare prima mentre dicono agli stranieri di rimanere indietro. Al momento è molto difficile per nigeriani e altri stranieri attraversare. I funzionari ucraini stanno permettendo a più ucraini di entrare in Polonia. Ad esempio, da 200 a 300 ucraini possono attraversare, e quindi solo 10 stranieri o 5 potranno attraversare … e la durata del tempo è troppo lunga. È davvero difficile … ci spingono, ci prendono a calci, ci insultano”, ha detto Abigail.

Gli africani hanno condiviso le loro esperienze online utilizzando l’hashtag #AfricansinUkraine. Le loro storie hanno suscitato proteste e sono stati lanciati numerosi appelli di crowdfunding per cercare di aiutare coloro che sono rimasti bloccati nel paese.

Una di quelle che ha condiviso la loro storia online è Korrine Sky, una studentessa di medicina dello Zimbabwe che studia in Ucraina da settembre. È fuggita dal paese venerdì ma, con l’aiuto di due amici con sede a Londra, è riuscita a raccogliere più di £ 20.000 ($ 26.800) per aiutare gli studenti afro-caraibici bloccati.

“Questa situazione in cui ci troviamo è una situazione di vita o di morte. Dobbiamo assicurarci che tutti gli studenti africani attraversino il confine con successo e sicurezza”, ha detto domenica parlando su Instagram Live dal lato rumeno del confine.

I paesi di origine cosa fanno per aiutare i propri cittadini?

Gli studenti che hanno raccontato le proprie storie non hanno incolpato le autorità ucraine per aver dato la priorità ai propri cittadini, ma piuttosto hanno scaricato le colpe sui propri governi per non aver preso accordi per assisterli fuori dal paese.

“Il governo nigeriano ci ha lasciati soli” ha detto Onyegbule. “Ci sono molti di noi in Ucraina. Non possono lasciarci così. È così triste ma siamo abituati al malgoverno in Nigeria”.

Italiani senza contatti con ambasciata e Farnesina

È tanta la tensione fra i 1900 italiani ancora nella capitale. Sono decine gli appelli, spesso disperati, di connazionali che chiedono aiuto sui social per riunirsi con i loro familiari e amici, prima che la situazione lo renda a tutti gli effetti impossibile. “Qui la Farnesina e l’ambasciata non ci fanno sapere nulla. È impossibile mettersi in contatto con loro” ha detto un cittadino italiano che si trova ancora a Kiev.