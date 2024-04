Tensione nel Medio Oriente: Iran lancia decine di droni su Israele

Spread the love

L’Iran ha lanciato decine di droni in direzione di Israele, secondo quanto riportato dal Jerusalem Post, che cita fonti israeliane e dell’intelligence USA.



Funzionari israeliani hanno confermato il lancio dei droni, come riportato da Ynet, con alcune stime che parlano di 50-100 droni suicidi. Si prevede che gli attacchi avverranno intorno alle 7:30 di domani mattina, con Israele in massima allerta e il premier Netanyahu dichiara che sono preparati per qualsiasi scenario, con il sostegno degli Stati Uniti e di altri paesi occidentali. Gli USA stanno spostando navi da guerra per difendere Israele, mentre cresce la preoccupazione per un possibile attacco iraniano. Israele ha anche adottato misure precauzionali, chiudendo lo spazio aereo della Giordania e modificando gli orari delle scuole. La tensione nel Medio Oriente è in aumento, con il presidente Biden che torna alla Casa Bianca per consultazioni urgenti sulla situazione. Il ministro degli Esteri italiano, Tajani, ha discusso con l’Iran la necessità di cautela e di proteggere i confini e il traffico mercantile nella regione.