Scosse violentissime, attimi di panico e danni strutturali: il sisma con epicentro in Myanmar ha colpito anche la Thailandia e solleva interrogativi sulla prevenzione sismica nell’area.

Terremoto devastante in Myanmar: magnitudo 7.7, danni in Thailandia e all’aeroporto di Mandalay. Un terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito nelle ultime ore il Myanmar (ex Birmania), generando una forte ondata di panico e provocando danni significativi in diverse aree del Paese e nei territori limitrofi. La scossa principale, avvertita in tutto il Sud-est asiatico, è stata registrata a una profondità di circa 10 chilometri, secondo i dati preliminari diffusi dagli istituti geofisici internazionali.

Le immagini arrivate da Mandalay.

Una delle principali città del Myanmar, mostrano chiaramente i danni subiti dall’Aeroporto Internazionale: crepe nei muri, cedimenti strutturali e il caos tra i passeggeri costretti a evacuare l’area. È il segno tangibile della potenza del sisma, che ha colpito un’infrastruttura strategica e internazionale. Ma le scosse si sono fatte sentire anche oltre confine. In Thailandia, in particolare, si sono vissuti attimi di terrore: sui social circolano video girati sui tetti dei condomini, dove le persone sono state colte dal panico, fuggendo in cerca di salvezza. Le vibrazioni hanno raggiunto anche grattacieli e centri commerciali in città come Chiang Mai e Bangkok.

Al momento non si conosce ancora il bilancio ufficiale delle vittime o dei feriti, ma fonti locali parlano di numerosi edifici lesionati, blackout elettrici e una popolazione sconvolta, soprattutto nelle aree rurali più vicine all’epicentro.

La Protezione Civile birmana, supportata da organismi internazionali, è all’opera per valutare i danni e garantire soccorso.Il sisma riporta al centro dell’attenzione la fragilità sismica della regione asiatica, situata su una delle faglie più attive del pianeta.

Myanmar e Thailandia

sono spesso colpiti da eventi tellurici, ma la portata di questo terremoto supera ampiamente la media degli ultimi anni.L’evento solleva anche interrogativi sulla resistenza delle infrastrutture pubbliche, come aeroporti, ospedali e scuole, in un contesto in cui la prevenzione sismica resta in molti casi insufficiente. Le immagini dell’aeroporto danneggiato parlano chiaro.Il mondo guarda con apprensione agli sviluppi della situazione. In attesa di aggiornamenti ufficiali sul bilancio e sugli interventi di soccorso, rimane la testimonianza diretta delle persone che, in pochi secondi, si sono trovate a vivere un incubo.