Il governo venezuelano di Hugo Chavez avrebbe finanziato il Movimento 5 stelle con fondi neri per tre milioni e mezzo di euro. A rivelarlo il quotidiano spagnolo ABC. L’asse Maduro 5 stelle si sarebbe rafforzato con una donazione consistente.

La somma di denaro sarebbe stata consegnata in contanti in una valigetta a Gianroberto Casaleggio attraverso l’intermediazione del console venezuelano a Milano, Gian Carlo di Martino.

Il documento pubblicato dal giornale evidenzia che lo scopo delle sovvenzioni di Chavez era quello di appoggiare un nuovo “movimento anticapitalista e di sinistra nella Repubblica italiana”. Davide Casaleggio ora annuncia querele. Mentre il capo politico M5S in una nota parla di “una ridicola fake news”.

Il documento è classificato come riservato dai servizi venezuelani.

Il M5S nacque nel 2009, anno in cui si presentò per la prima volta alle elezioni amministrative. Il Movimento non ha mai nascosto la sua posizione di vicinanza al regime di Nicolas Maduro, che all’epoca dei fatti era ministro degli Esteri di Chavez, schierandosi apertamente contro Juan Guaidó, presidente ad interim del Venezuela.

Juan Guaidò parlò di finanziamenti ai 5stelle

Di presunti finanziamenti ai 5Stelle peraltro parlava, a maggio 2019 in un’intervista a Repubblica, l’avversario dei chavisti: Juan Guaidò.

Il voto del Parlamento italiano

“L’Italia non riconosce Guaidò perché siamo totalmente contrari al fatto che un Paese o un insieme di Paesi terzi possano determinare le politiche interne di un altro Paese”. Si chiama principio di non ingerenza ed è riconosciuto dalle Nazioni Unite”, disse l’allora sottosegretario, Manlio Di Stefano, all’indomani del voto parlamentare. Il voto, come da previsioni, spaccò i partiti italiani: sia Movimento 5 Stelle che Lega si astennero, come anche sei eurodeputati del Pd.

Il governo Chavez