Trump-Zelensky: la guerra è già domani. Le terre di mezzo di Ucraina e Russia

L’ultimo incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, avvenuto il 28 febbraio 2025 nello Studio Ovale, avrebbe dovuto segnare un nuovo capitolo nei rapporti tra Stati Uniti e Ucraina.

Trump-Zelensky: lo scontro che cambia gli equilibri? Invece, si è trasformato in un duro scontro verbale, con accuse reciproche e un epilogo che lascia presagire cambiamenti importanti nella strategia americana sulla guerra in Ucraina.

Dalla trattativa al conflitto aperto

L’incontro aveva un obiettivo chiaro: definire un accordo strategico sulle terre rare in cambio di nuove garanzie di sicurezza per Kiev. Ma sin da subito il tono del confronto è apparso acceso. Zelensky ha insistito sulla necessità di un sostegno incondizionato da parte degli Stati Uniti, ricordando che l’Ucraina è ancora in grado di resistere all’aggressione russa.

A smontare questa posizione è stato il vicepresidente americano J.D. Vance, che ha dichiarato senza mezzi termini che Washington non può più permettersi di mantenere un impegno illimitato con Kiev. Il momento più teso è arrivato quando Trump ha ammonito Zelensky, dicendo:

“Non potete venire qui e dire ‘voglio questo, voglio quello’. O fate un accordo, o noi siamo fuori.”

La risposta di Zelensky è stata altrettanto diretta:

“Non sono venuto a Washington per giocare a carte.”

Un botta e risposta che ha mostrato chiaramente quanto siano ormai tese le relazioni tra i due Paesi.

La firma mancata e le conseguenze geopolitiche

Alla fine dell’incontro, la Casa Bianca ha confermato che l’accordo tra Stati Uniti e Ucraina sullo sfruttamento delle risorse minerarie non è stato firmato. Un segnale forte da parte di Trump, che sembra voler riconsiderare l’intero sostegno americano a Kiev, in una logica di realpolitik e non più di interventismo militare a oltranza.

D’altra parte, anche Zelensky non si è comportato come un leader diplomatico. Il presidente ucraino ha tenuto un atteggiamento aggressivo per tutta la conferenza stampa, attaccando duramente Putin e gli Stati Uniti, senza lasciare margini per una trattativa dietro le quinte. Alcune dichiarazioni avrebbero potuto essere gestite in modo più strategico e riservato, invece che trasformare l’incontro in uno scontro pubblico.

E l’Europa? Spettatrice silenziosa

Mentre a Washington volano parole pesanti, l’Europa resta a guardare. Nonostante le dichiarazioni di sostegno da parte di leader come Macron, Tusk e Sánchez, la realtà è che il futuro della guerra in Ucraina verrà deciso altrove: tra Washington, Mosca e Pechino, con la supervisione di Londra.

L’Italia? Non pervenuta. Il governo non ha preso una posizione chiara, con Giorgia Meloni in silenzio e Antonio Tajani che si è limitato a un generico invito alla prudenza.

