Università Bicocca cancella corso su Dostoevskij per il conflitto ucraino.

L’università Bicocca di Milano ha sospeso un corso sullo scrittore russo Fedor M. Dostoevskij per “evitare polemiche in un momento di forte tensione”.

A renderlo noto è il professore Paolo Nori, autore del libro Sanguina ancora. L’incredibile vita di Fedor M. Dostoevskij, in un lungo video condiviso su Instagram: “È censura, è ridicolo”, la sua reazione.

La mail dell’università

“Ieri sera ho ricevuto una e-mail con cui l’università mi ha comunicato la decisione, presa con la rettrice, di rimandare il percorso con Dostoevskij”, spiega lo scrittore originario di Parma. L’università ha spiegato che la sospensione ha “lo scopo di evitare qualsiasi polemica, soprattutto interna, in questo momento di forte tensione”.

Il corso



Il corso sarebbe dovuto iniziare il prossimo mercoledì, su invito dell’università. Un corso di quattro lezioni, aperte a tutti e gratuite. Lo studioso ricorda che il suo non è il primo caso. Nei giorni scorsi è stata annullata a Reggio Emilia una mostra del fotografo russo Aleksandr Gronsky.



“Non solo essere un russo vivente è una colpa oggi in Italia, ma anche essere un russo morto”, ha commentato il professore. Parlando di censura ha ricordato che proprio Dostoevskij era stato condannato a morte per “aver letto una cosa proibita”. “Quello che sta succedendo in Ucraina è una cosa orribile e mi viene da piangere solo a pensarci. Quando ho letto quella mail non potevo crederci, perché secondo me Dostoevskij andrebbe letto ancora di più proprio in questi giorni”.

La marcia indietro dell’università

“Milano-Bicocca è un ateneo aperto al dialogo e all’ascolto anche in questo periodo molto difficile che ci vede sgomenti di fronte all’escalation del conflitto” scrivono in una nota dall’università. “Il corso dello scrittore Paolo Nori si inserisce all’interno dei percorsi Bbetween writing, percorsi rivolti a studenti e alla cittadinanza che mirano a sviluppare competenze trasversali attraverso forme di scrittura. L’ateneo conferma che tale corso si terrà nei giorni stabiliti e tratterà i contenuti già concordati con lo scrittore. Inoltre, la rettrice dell’Ateneo incontrerà Paolo Nori la prossima settimana per un momento di riflessione”.

E dopo la marcia indietro interviene anche il ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, che ha contattato questa mattina lo scrittore Paolo Nori e la rettrice dell’Università Milano-Bicocca Giovanna Iannantuoni “per avere chiarimenti in merito alle notizie sulle serie di lezioni su Dostoevskij. Bene che l’Università Milano-Bicocca abbia rivisto la propria decisione” ha detto il ministro. “È molto importante che si tengano le lezioni di Paolo Nori, con l’appoggio dell’ateneo. Dostoevskij è patrimonio dal valore inestimabile e la cultura resta libero terreno di scambio e arricchimento. Il Ministero dell’Università e della Ricerca promuove il fondamentale ruolo delle università come luogo di confronto e di crescita comune, ancora di più in una situazione così delicata”.