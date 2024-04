Spread the love

Nella vivace città di Firenze, un’iniziativa pionieristica ha preso forma sotto il nome di Villaggio Novoli – Senior housing “Claudia Fiaschi”, un condominio progettato appositamente per soddisfare le esigenze degli anziani attivi e autosufficienti.

Villaggio Novoli: l’innovativa risposta alla domanda di assistenza sociale per gli anziani. Questo innovativo progetto non si limita a offrire alloggi confortevoli, ma si estende a una gamma completa di servizi pensati per promuovere la socializzazione, l’autonomia e il benessere dei suoi abitanti.

Con una combinazione di 37 appartamenti distribuiti su cinque piani e una serie di strutture comuni al piano terra, il Villaggio Novoli si presenta come una risorsa preziosa per gli anziani che desiderano vivere in un ambiente accogliente e inclusivo. La gamma di servizi offerti include una lavanderia, una sala ricreativa attrezzata per la ginnastica dolce, nonché un futuro ambulatorio che sarà accessibile non solo agli abitanti del condominio ma anche alla comunità circostante.

Ciò che distingue il Villaggio Novoli è il suo spirito di reciproca solidarietà e assistenza socio-sanitaria.

Grazie al sostegno della Fondazione Cr Firenze, i residenti possono accedere a tariffe abbordabili, con un canone mensile che include una vasta gamma di servizi, dalla gestione generale alla manutenzione dell’ascensore, dall’assistenza alla persona alle attività di socializzazione.

L’importanza di iniziative come questa diventa sempre più evidente data l’invecchiamento della popolazione e la crescente necessità di servizi dedicati agli anziani. Il Villaggio Novoli rappresenta un esempio tangibile di come la collaborazione tra enti pubblici, organizzazioni non profit e imprese possa portare a soluzioni innovative per affrontare le sfide sociali contemporanee.

Per i residenti, questo condominio non è solo un luogo in cui vivere, ma una comunità vibrante in cui incontrare nuove persone, condividere interessi comuni e trovare sostegno reciproco. Come evidenziato da Manuela Sabatini, residente del Villaggio insieme alla sua famiglia, la presenza di servizi dedicati consente anche di garantire una migliore qualità di vita a coloro che necessitano di cure speciali, come la madre malata di Alzheimer di Manuela.

Inoltre, il Villaggio Novoli si inserisce in un contesto più ampio di impegno sociale e solidarietà.

Grazie al contributo della Fondazione Cr Firenze e di altri partner, questo progetto si propone di essere non solo una soluzione abitativa, ma un luogo in cui l’empatia e la collaborazione sono al centro dell’esperienza di vita.

In conclusione, il Villaggio Novoli rappresenta un modello innovativo di assistenza sociale per gli anziani, un luogo in cui l’autonomia e la socializzazione vanno di pari passo con l’assistenza e il sostegno reciproco. Con il suo approccio olistico e la sua visione centrata sulle persone, questo condominio offre un esempio luminoso di come sia possibile creare comunità inclusive e solidali per le generazioni future.