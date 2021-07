Virginia Cerullo, Ia storia di una madre che non può vedere la figlia: “È reato di tortura”. Le colpe di giudici, carabinieri e poliziotti

“Non poter sapere della vita di mia figlia, non poter sapere se sta bene, dove sta e come sta, non poter sapere nulla vuol dire che siamo davanti a un reato di tortura”.

Queste le parole di Virginia Cerullo, la madre-avvocato che conduce una battaglia per riavere la figlia.

La vicenda “nasce da una denuncia per maltrattamenti e abusi nei confronti di una bambina di due anni e maltrattamenti nei confronti della madre da parte del padre della bambina protetto dal corporativismo di più di 40 magistrati, giudici, assistenti sociali e consulenti tecnici, essendo il maltrattatore e abusatore in intima amicizia con l’ex Procuratore Capo di Salerno Corrado Lembo e con onorevoli del PD.”

Virginia Cerullo dopo aver denunciato il marito “maltrattante e abusatore” è stata vittima di ritorsioni da parte degli stessi magistrati che avrebbero avviato “illecite procedure penali nei confronti della denunciante, arrivando finanche ad alterare verbali di udienza con falsità”.

La madre della bimba sarebbe stata denunciata da parte degli stessi magistrati “per nascondere i propri reati. Azionando illecitamente procedure penali nei confronti della denunciante scomoda, arrivando finanche ad alterare verbali di udienza con falsità.”

“Per lo stesso procedimento penale il Gup Perrotta e altri sono già stati denunciati anche in flagranza di reato, senza che nessuno abbia proceduto all’arresto e al sequestro dei verbali, pur denunciando in fase d’udienza i reati a un agente di polizia e al Procuratore Generale di Salerno Leonida Primicerio per falso ideologico e falso materiale” aggiunge Francesco Carbone che insieme alla Cerullo cercano di ottenere giustizia.

Il presidio per chiedere il dissequestro della bimba

Nella giornata di oggi Carbone e Cerullo hanno organizzato un presidio per chiedere il dissequestro della bimba a Quadrivio Campagna in provincia di Salerno. “Noi abbiamo la valigia blu in cui ci sono documenti che dimostrano la collusione di carabinieri, polizia e magistrati” dice Carbone in una lunga diretta.