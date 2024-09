Spread the love

Negli ultimi mesi, migliaia di cittadini nei territori gestiti dalla SASI vivono una quotidianità stravolta: rubinetti a secco per giorni, acqua disponibile solo per poche ore, mentre le temperature aumentano e i disagi si moltiplicano.

Zero in condotta: il trailer

Zero in condotta: il 4 ottobre l’inchiesta di Zone d’ombra tv sulla crisi idrica. Dietro questa emergenza si cela una gestione fallimentare che sembra incapace di affrontare la crisi idrica. In questo reportage esclusivo, andremo a fondo sulle responsabilità del vertice SASI, esaminando le decisioni, le mancanze e il silenzio di chi avrebbe dovuto garantire il bene più prezioso: l’acqua.

L’inchiesta di Zone d’ombra tv il 4 ottobre.

