Nel prossimo approfondimento, faremo luce su una realtà sconcertante: un depuratore di ACA, l’Azienda Consortile Acquedottistica che dovrebbe garantire la qualità dell’acqua in 64 Comuni dell’Abruzzo, è abbandonato a se stesso.



Acqua sporca: l’approfondimento di Zone d’ombra tv. Come ci racconta un cittadino nel video, il depuratore è fermo, senza manutenzione e completamente inefficace. Eppure, nelle bollette, i costi di depurazione continuano a pesare sulle tasche dei cittadini. ACA, originariamente istituita come Consorzio Comprensoriale Acquedottistico Val Pescara Tavo Foro, gestisce il servizio idrico di gran parte della Provincia di Pescara, Chieti e Teramo. Un’area vasta, con importanti centri costieri e dell’entroterra. Dal 1992, ACA è responsabile dell’acqua che arriva nelle nostre case, e del suo corretto trattamento. Ma cosa succede quando il servizio promesso non viene erogato? Perché i cittadini devono continuare a pagare per un depuratore che non depura?

