Spread the love

Cari lettori e sostenitori di Zone d’ombra Tv,

Avviso di sospensione delle pubblicazioni estive. Con l’arrivo del periodo estivo, ci teniamo a informarvi che Zonedombratv.it sospenderà temporaneamente le pubblicazioni dal 14 agosto 2024 all’8 settembre 2024.

Questa pausa estiva ci permetterà di ricaricare le energie e preparare nuovi contenuti per offrirvi un’informazione sempre più accurata e approfondita. La nostra attività riprenderà regolarmente il 9 settembre 2024, con nuove inchieste e analisi.

Siamo consapevoli dell’importanza che il nostro lavoro ha per voi, i nostri lettori, e della responsabilità che ci siamo assunti nel fornire un’informazione indipendente, coraggiosa e scevra da condizionamenti. È proprio grazie al vostro costante supporto che siamo riusciti a portare avanti il nostro impegno senza fare affidamento su fondi pubblici, mantenendo così la nostra totale autonomia editoriale.

Al nostro ritorno, troverete nuovi sviluppi su alcune delle inchieste che più hanno catturato la vostra attenzione. Continueremo a fare luce su tematiche delicate e complesse, come quella della Mafia dei Pascoli, con nuovi documenti e testimonianze che promettono di svelare ulteriori retroscena. Inoltre, proseguiremo con l’indagine sulle sottrazioni di minori da parte della filiera psichiatrica, un argomento che abbiamo trattato con la massima serietà e che merita di essere approfondito ulteriormente.

Il lavoro di Zone d’ombra Tv non si fermerà qui. Settembre sarà un mese ricco di appuntamenti e novità, con un rafforzamento del nostro impegno nel fare informazione d’inchiesta su internet, attraverso un blog che è diventato un punto di riferimento per chi cerca verità e trasparenza. Questo è un chiaro segnale che l’informazione d’inchiesta si può fare, e si può continuare a fare, senza dover scendere a compromessi.

Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore tutti voi, che ci seguite con costanza e passione. Siete la nostra unica e vera forza, il motore che ci spinge a non fermarci mai e a continuare a dare voce a chi non ce l’ha.

Vi auguriamo una serena estate, con la promessa di tornare presto, più determinati che mai, per offrirvi l’informazione che meritate.

Buona estate e a presto!