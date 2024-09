Spread the love

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 24 agosto a Guardiagrele, dove Lorenzo Torto, una persona con disabilità in sedia a rotelle, è stato impossibilitato ad accedere alla farmacia a causa di un’auto parcheggiata davanti allo scivolo per disabili.

Disabile bloccato: auto impedisce accesso in farmacia. Secondo quanto riportato da Torto nella denuncia presentata alle autorità locali, alle ore 18:00, insieme a sua madre, si è recato presso la farmacia per acquistare alcuni medicinali. Tuttavia, ha trovato lo scivolo bloccato da un’Alfa 156 grigia, impedendogli il passaggio. Torto ha quindi chiesto ai passanti di chi fosse l’auto e un uomo, di circa 60/70 anni, si è identificato come il proprietario del veicolo, affermando che lo scivolo fosse di proprietà privata e destinato esclusivamente a un condomino del palazzo. L’uomo, proprietario di un negozio adiacente alla farmacia, ha rifiutato di spostare l’auto, invitando Torto a rivolgersi direttamente al farmacista per risolvere il problema.

La mediazione e la telefonata ai carabinieri

Nonostante le richieste del dottore, il proprietario dell’auto ha mantenuto la sua posizione, negando l’accesso allo scivolo e dichiarando che non avrebbe in nessun caso spostato l’auto. Il farmacista, nel tentativo di risolvere la situazione, ha contattato i carabinieri di Guardiagrele e l’amministratore del condominio, ma senza successo: i carabinieri erano impegnati in un altro servizio e l’amministratore risultava in ferie.

La situazione si è risolta solo grazie all’aiuto della madre di Torto, che con grande difficoltà è riuscita a far passare il figlio attraverso uno spazio creatosi grazie allo spostamento di un’altra auto parcheggiata nelle vicinanze.

Torto ha deciso di sporgere denuncia per il comportamento discriminatorio e per aver ostacolato il suo diritto di accesso ai servizi essenziali. Nella denuncia, ha chiesto di essere informato in caso di archiviazione del procedimento o di proroga delle indagini preliminari, costituendosi parte civile e chiedendo la punizione dell’accusato secondo la legge.

La risposta del sindaco di Guardiagrele

In risposta all’incidente, il sindaco di Guardiagrele ha dichiarato di aver già dato mandato ai Vigili Urbani di verificare e monitorare tutti gli accessi cittadini, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e assicurare che tutti gli ingressi, specialmente quelli riservati a persone con disabilità, rimangano sempre liberi e accessibili.