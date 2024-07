Spread the love

Sia il presidente Joe Biden che l’ex presidente Donald Trump hanno rilasciato affermazioni false e fuorvianti durante il dibattito presidenziale della CNN di giovedì. Tuttavia, Trump ha fatto molte più affermazioni false rispetto a Biden, proprio come nei loro dibattiti del 2020.

https://youtu.be/mmYhHuAHYhY

Elezioni americane: tutte le bugie dei candidati. Trump ha pronunciato oltre 30 dichiarazioni false durante il dibattito. Tra queste, molte erano già state smentite dalla CNN e da altri media durante la campagna presidenziale attuale o in passato.

Le dichiarazioni per le elezioni americane

Le affermazioni ripetute di Trump includevano l’idea che alcuni stati democratici permettano l’esecuzione di bambini dopo la nascita, che ogni esperto di diritto volesse l’annullamento di Roe v. Wade, che non ci fossero stati attacchi terroristici durante la sua presidenza, che l’Iran non finanziasse gruppi terroristici sotto la sua amministrazione, che gli Stati Uniti avessero fornito più aiuti all’Ucraina dell’Europa, che Biden avesse definito i neri “super predatori”, che stesse pianificando di quadruplicare le tasse, che l’ex presidente della Camera Nancy Pelosi avesse rifiutato 10.000 truppe della Guardia Nazionale il 6 gennaio 2021, che gli americani non pagassero il costo delle sue tariffe sulla Cina e altri paesi, che l’Europa non accettasse auto americane, che avesse approvato il programma Veterans Choice e che le elezioni del 2020 fossero state truccate.

Trump ha introdotto anche nuove affermazioni false, come l’idea che gli Stati Uniti abbiano attualmente il più grande deficit di bilancio e il più grande deficit commerciale con la Cina, entrambi registrati durante la sua presidenza.

Biden ha fatto almeno nove dichiarazioni false o fuorvianti durante il dibattito. Ha utilizzato numeri inesatti per descrivere due delle sue principali politiche di Medicare, ha falsamente affermato che nessuna truppa americana fosse stata uccisa durante il suo mandato, ha ripetuto un dato fuorviante sulle aliquote fiscali dei miliardari, ha sostenuto senza fondamento che Trump volesse eliminare la sicurezza sociale, ha detto erroneamente che il tasso di disoccupazione fosse al 15% quando è entrato in carica, ha affermato in modo impreciso che il sindacato della pattuglia di frontiera lo avesse sostenuto, e ha esagerato i commenti di Trump del 2020 sull’uso del disinfettante per trattare il Covid-19.

Ecco un controllo dettagliato dei fatti del team di segnalazione della CNN su alcune di queste affermazioni.

Trump sui Democratici e l’aborto

Trump ha affermato che i Democratici consentono l’uccisione di bambini fino al nono mese di gravidanza e anche dopo la nascita. Questo è infondato: l’infanticidio è illegale in tutti gli Stati Uniti. Gli aborti oltre le 21 settimane sono rari.

Trump sul finanziamento dell’Iran a gruppi terroristici

Trump ha dichiarato che l’Iran non aveva fondi per Hamas e Hezbollah durante la sua presidenza. Tuttavia, sebbene i finanziamenti siano diminuiti a causa delle sanzioni, non si sono mai fermati completamente.

Biden sui prezzi dei farmaci



Biden ha affermato che i costi dell’insulina sono stati ridotti a 15 dollari per iniezione e che nessun anziano pagherà più di 200 dollari per farmaci. In realtà, il limite per l’insulina è di 35 dollari al mese e il tetto annuale per le spese è di 2.000 dollari a partire dal 2025.

Trump sulle pratiche commerciali dell’UE



Trump ha sostenuto che l’Unione Europea non accetta prodotti americani, incluse le auto. In realtà, l’UE importa molti prodotti dagli Stati Uniti, compresi veicoli per miliardi di euro.

Trump sulla crescita dell’occupazione



Trump ha affermato che l’unica crescita occupazionale sotto Biden riguarda immigrati clandestini e lavori di rimbalzo post-pandemia. Tuttavia, l’occupazione ha superato i livelli pre-pandemia già nel 2022.

Trump sull’accordo di Parigi



Ha affermato che l’accordo sul clima di Parigi costava 1 trilione di dollari e che solo gli Stati Uniti pagavano. In realtà, l’accordo prevede contributi da tutti i paesi partecipanti.

Trump su Biden e un procuratore ucraino

Trump ha ripetuto una falsa accusa secondo cui Biden avrebbe fatto pressioni sull’Ucraina per rimuovere un procuratore per proteggere suo figlio, Hunter. Questa affermazione è stata smentita più volte.

Biden sulla disoccupazione

Biden ha erroneamente dichiarato che la disoccupazione era al 15% quando è entrato in carica. Il tasso reale era del 6,4% nel gennaio 2021.

Trump sugli aiuti all’Ucraina

Ha affermato che gli Stati Uniti hanno dato più aiuti all’Ucraina rispetto a tutti i paesi europei messi insieme. In realtà, l’Europa ha contribuito con più fondi complessivi rispetto agli Stati Uniti dall’inizio dell’invasione russa.

Queste affermazioni illustrate durante il dibattito evidenziano le discrepanze nelle dichiarazioni di entrambi i candidati su temi cruciali.