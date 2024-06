Spread the love

Nel periodo in cui il primo ministro italiano Giorgia Meloni annunciava che la riunione dei leader del G7 si sarebbe svolta nella soleggiata regione della Puglia, una serie di eventi preoccupanti scuoteva il sud del Paese.

G7 in Puglia: tra mafia e politica. In un lungo articolo la CNN scatta una fotografia allarmante sull’evento pugliese. Proprio mentre l’Italia si preparava a ospitare uno degli incontri più importanti della scena politica internazionale, gli investigatori anti-mafia locali erano impegnati in operazioni delicate per smantellare tre gruppi criminali di stampo mafioso. Gruppi ritenuti responsabili di un’escalation di violenza nella zona.

I gruppi criminali

Secondo il rapporto semestrale del Ministero dell’Interno italiano, pubblicato nel gennaio 2024, questi gruppi mostravano segni inquietanti di attività criminosa. Il documento rivelava come la criminalità fosse in aumento, “riflettendo il dinamismo degli equilibri e delle strutture criminali segnati non solo dai conflitti tra clan rivali, ma anche dalle frizioni interne ai clan stessi.”

Queste bande erano rami del famigerato sindacato criminale Sacra Corona Unita, con base a Foggia, formate da famiglie criminali organizzate in clan. Diversamente dalle più famose Cosa Nostra in Sicilia, Camorra a Napoli e ‘Ndrangheta in Calabria, che hanno una significativa presenza internazionale, i gruppi pugliesi operano principalmente all’interno dei confini italiani e nei Balcani. A dirlo è la DIGOS (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali), la principale unità anti-terrorismo e anti-mafia del Paese.

Le città costiere di Bari e Brindisi e le loro aree circostanti, dove tra il 13 e il 15 giugno i leader mondiali si sarebbero riuniti, erano diventate teatro di attacchi sfacciati in pieno giorno e furti d’auto armati a un ritmo preoccupante. Secondo i media locali, negli ultimi mesi ci sono stati numerosi omicidi di vendetta tra clan e brutali mutilazioni, incluse le famigerate “ginocchiate”.

Ma non finisce qui.

A marzo, una valigetta abbandonata vicino a una stazione ferroviaria nei pressi di Bari, contenente bottiglie di liquido sospetto e un cellulare, aveva scatenato una serie di minacce di bombe quasi quotidiane.

Le bande criminali non avevano risparmiato nemmeno le lussuose ville vicino al sito del vertice, un esclusivo resort situato tra Bari e Brindisi, dove si erano verificate incursioni armate e violenti scontri tra i tre clan, come riferito da Vittorio Pisani, capo della polizia locale, alla CNN.

Il Ministero dell’Interno aveva proposto di schierare l’esercito per riprendere il controllo della regione “per il bene del Paese”.

Questo rapporto aveva portato all’apertura di indagini su diversi consigli comunali locali, tre dei quali erano stati sciolti dal governatore regionale a causa dell’infiltrazione mafiosa e dell’uso dell’estorsione per mantenere il controllo del territorio.

Le organizzazioni mafiose italiane sono note per infiltrarsi in progetti legittimi, inclusi numerosi cantieri avviati per preparare i luoghi del vertice. I lavori stradali, la costruzione di eliporti per permettere movimenti sicuri ai leader e persino il centro media erano sotto indagine, secondo DIGOS. Un rapporto completo è previsto per la conclusione del vertice, ha dichiarato un portavoce di DIGOS alla CNN.

A pochi giorni dall’inizio del G7, le autorità locali si trovavano ad affrontare una sfida complessa: garantire la sicurezza dei leader mondiali senza compromettere l’ordine pubblico, come spiegato dal prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale.

“Nessuno avrebbe potuto prevedere che, in vista del G7, previsto dal 13 al 15 giugno, la Puglia sarebbe stata scossa da eventi criminali che, seppur non collegati tra loro, complicano ulteriormente la gestione della sicurezza,” ha dichiarato in una conferenza stampa. La Puglia, conosciuta per i suoi antichi ulivi, i trulli bianchi e le spiagge incontaminate, si preparava ad accogliere il vertice nel lussuoso Borgo Egnazia, un paradiso turistico con 30 ville private, piscine e un ristorante stellato Michelin, frequentato da celebrità come David e Victoria Beckham, Madonna e Ivanka Trump, grazie alla discrezione garantita dal direttore del resort, Aldo Melpignano, che ha definito la location perfetta per il G7.

“Ospitare il G7 2024 in Puglia è un riconoscimento straordinario per il nostro territorio ed è frutto di una proficua collaborazione tra il settore pubblico e quello privato,” ha affermato Melpignano.

La macchina della sicurezza, sotto la guida di DIGOS, era ben rodata.

Da quasi un anno, il “lavoro di pulizia” preventivo si concentrava sul deterrere la formazione di “potenziali cellule dormienti islamiche” monitorando gli arrivi negli aeroporti e nei porti marittimi. Una “zona rossa” di 10 chilometri era stata creata intorno a Borgo Egnazia e una “zona gialla” di 30 chilometri sarebbe stata rigorosamente sorvegliata per proteggere i circa 130 gruppi di lavoro e le 21 riunioni ministeriali, oltre a garantire la sicurezza di ospiti speciali come Papa Francesco, atteso per un vertice speciale sull’intelligenza artificiale. Anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il re dell’Arabia Saudita Salman bin Abdulaziz Al-Saud avrebbero partecipato insieme ai leader delle nazioni del G7: Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia, Canada e Giappone.

Oltre 5.000 soldati addestrati sono stati schierati nella regione, enormi navi da crociera ormeggiate al largo per garantire la sicurezza delle delegazioni e una portaerei statunitense era attesa entro il fine settimana per ancorare al largo della costa pugliese.

Schengen sospesa

La politica di frontiera aperta Schengen, che permette la libera circolazione tra le nazioni dell’area Schengen, è stata sospesa dal 5 al 18 giugno per consentire controlli accurati sui passaporti. Oltre alle bande criminali locali, le autorità temevano l’arrivo di manifestanti che accompagnano ogni vertice del G7 e hanno richiesto che le proteste di massa si svolgessero il più lontano possibile dal sito del vertice. Quando l’Italia ospitò il vertice del G8 nel 2001, un manifestante fu ucciso dalla polizia durante violenti scontri. La polizia militare, in collaborazione con le forze dell’ordine anti-mafia, monitorava attentamente i gruppi criminali noti. Quasi 60 persone sono state arrestate il mese scorso in un’operazione antidroga, togliendo momentaneamente dalla circolazione alcuni dei presunti leader dei clan.

“È evidente che nessuno di questi eventi metterà a rischio i leader mondiali, che saranno super protetti e inavvicinabili durante quei tre giorni,” ha dichiarato Pisani, il capo della polizia pugliese.

“Tuttavia, è essenziale garantire la stessa sicurezza alle circa 10.000 persone che si sposteranno tra Bari e Brindisi durante quella settimana, inclusi delegati, giornalisti e osservatori, che non avranno la stessa protezione dei leader.”

Contemporaneamente, la polizia deve vigilare sulle altre aree della provincia dove “il crimine potrebbe infiltrarsi” mentre l’attenzione è concentrata su Bari.

“Non sarà un compito facile, perché i riflettori del mondo saranno puntati sulla Puglia,” ha concluso Pisani. “E non possiamo permetterci di dare l’immagine di una regione dominata da mafia, terrorismo e criminalità comune.”