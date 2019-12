All’interno della casa di uno degli arrestati nell’operazione sulla ‘Ndrangheta denominata “Rinascita-Scott”, i carabinieri hanno trovato un pizzino che riporta una formula di affiliazione. Formula che ricorda i tre cavalieri che diedero vita alla mitologia mafiosa.

“A nome di Gasparre-Melchiorre-Baldazzarre e Carlo Magno, che con il suo cavallo bianco distrussero tutti i nemici del suo regno, con una mantella sulle spalle e a fianco uno spadino formarono il Trequartino”. È una formula che investe lo ‘ndranghetista del grado di “Trequartino”, uno dei più elevati nella gerarchia della ‘ndrangheta. Inferiore solo al “Padrino” e “Quartino”.

Dell’Onorata Società calabrese non esiste un “atto di nascita”, ma si conoscono riti e affiliazioni. Le origini e le vicende iniziali sono conosciute attraverso la tradizione orale, popolare. La leggenda racconta che tre cavalieri spagnoli dai nomi strani e impossibili Osso, Mastrosso e Carcagnosso arrivarono in Italia e sbarcarono sull’Isola di Favignana. Appena misero piede in terra ferma immaginarono il modo con cui arricchirsi. Scelsero un santo protettore San Michele Arcangelo, un guerriero e diedero vita all’Onorata Società. La ‘ndrangheta per decenni si è basta sulla trasmissione orale delle proprie regole, ferree e codificate. I suoi codici non sono mai identici.

L’aspirante ‘ndranghetista, definito Contrasto Onorato, viene presentato da un affiliato anziano che se ne assume la responsabilità sull’integrità morale. L’ingresso è sancito con formule a cui il pretendente risponde con un giuramento di sangue. Come spiega Il Corriere, “nella maggior parte dei casi il giuramento avviene mentre una goccia di sangue del nuovo affiliato cade su una immagine di San Michele Arcangelo, poi bruciata. Questa una delle tante formule di affiliazione”

Caposocietà: “Chi siete e che volete?”

Candidato: “Mi chiamo… e cerco sangue e onore”.

Caposocietà: “Sangue per chi?”

Candidato: “Per gli infami”

Caposocietà: “E onore a chi?”

Candidato: “All’Onorata Società”

Caposocietà: “Siete a conoscenza delle nostre regole?”

Candidato: “Sono a conoscenza”

Terminato il rito il Caposocietà scioglie la riunione “a circolo formato” recitando la formula: “Da questo momento abbiamo un nuovo Uomo d’Onore. La Società ha formato, il circolo è sciolto. Buon Vespero”.