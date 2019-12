Il 2019 per noi di Zone d’Ombra Tv è stato un anno fantastico e ricco di novità. E ora ci tocca un po’ di riposo. Abbiamo lavorato molto, ampliato l’offerta e aumentato la produzione. Una grande soddisfazione, dunque. Tutto ciò grazie agli sponsor e a chi ha deciso di dare un proprio contributo. L’anno che sta per iniziare sembra voglia portare qualcosa in più. Vedremo. Certo è che non staremo fermi ad attendere che le cose accadano: ce le andremo a prendere.

Il desiderio, per quello che ci riguarda, è di dare spazio a storie che sono ancora lì, ferme e in attesa di essere portate alla luce. Si tratta di storie di uomini e donne che chiedono un riscatto, una seconda possibilità o, semplicemente, un po’ d’attenzione. Sono persone che tendono una mano e che noi abbiamo il dovere di offrirgli un braccio per tirarli su. Per farlo, ovviamente, avremo bisogno di più risorse e più collaboratori. Sappiamo dove dirigerci e, soprattutto, sappiamo quali sono stati gli sbagli da non ripetere.

Si cade e ci si rialza, sempre. A volte le sfide spaventano. L’attimo dopo ci si accorge, però, che in fondo una via d’uscita c’è sempre. Ecco, vivremo di questa speranza perché da parte nostra c’è il sacrificio, il lavoro, il rischio. C’è la volontà di offrire un prodotto fuori dagli schemi in grado di ritagliarsi uno spaccato in un mondo informativo enorme. L’esigenza è anche quella di fare i conti con la realtà e garantirsi risorse economiche adatte per il progetto. Dalla nostra parte ci sono i numeri, cresciuti notevolmente in questo anno appena passato, e ci sono le persone che ci sostengono.

Seguiremo la stella, come abbiamo sempre fatto, e tenteremo di raggiungere il nostro nuovo obiettivo. Prima, però, un po’ di riposo.

Buon feste a tutti.