A quanto pare il sistema tributario italiano è immerso nel disordine. Il dato particolare è che risente della totale mancanza di visione strategica da parte della legislazione. Come scoveranno gli evasori le Agenzie fiscali?

Legge di Bilancio e decreto fiscale sono poca cosa. Il Sole 24 Ore evidenzia continui “stop and go” su tematiche particolarmente rilevanti. L’Ace che ha preso il posto della mini-Ires, che a sua volta aveva sostituito l’Ace. Poi ci sono i cosiddetti crediti d’imposta subentrati al meccanismo dei super/iper-ammortamenti.

Il dramma, però, è legato alla situazione delle Agenzie fiscali, ovvero Agenzia delle Entrate, delle Dogane e del Demanio.

Sono quei soggetti che dovrebbero fornire funzioni tecnico-operative al servizio del Ministero e, allo stesso tempo, informazioni e assistenza ai contribuenti. Il motivo è che le citate agenzie sono senza governance, acefale e devono fare i conti con un personale demotivato.

Il declino delle agenzie fiscali

Strutture, queste, che dovrebbero essere importantissime per lo Stato ma che però sono letteralmente abbandonate a loro stesse, senza guida né strategie per il futuro. Una situazione che continuerà a peggiorare nel corso del 2020 visto che molte figure andranno via per “sopraggiunti limiti di età”.

La vera lotta all’evasione fiscale passa attraverso il corretto funzionamento delle agenzie fiscali. Teoricamente.