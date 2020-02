Il Coronavirus continua la sua espansione in Italia. Dopo le regioni del Nord, si sono registrati casi nelle Marche, in Puglia e, oggi, anche in Abruzzo. Il caso si è registrato a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, dove un uomo residente nella bassa Brianza venerdì era arrivato insieme alla famiglia per trascorrere qualche giorno di vacanza nella loro abitazione di villeggiatura.

Appena si sono presentati i primi sintomi della malattia, l’uomo è stato subito ricoverato e sottoposto al primo test che – eseguito a Pescara – ha dato esito positivo. L’impiegato di banca di 50 anni di Brugherio (Monza) è in compagnia della moglie e dei 2 figli.

Il ricovero

L’uomo è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Mazzini di Teramo in condizioni di media gravità. La conferma ufficiale del contagio arriverà solamente in seguito agli esiti del secondo esame che sarà eseguito all’Istituto Spallanzani di Roma, dove ora è stato trasferito. Nel frattempo la famiglia è in quarantena.

Le procedure per la quarantena

In accordo con la protezione civile, sono già state messe in atto tutte le procedure previste e la famiglia messa in isolamento domiciliare fiduciario e nessuno di loro presenterebbe sintomi.

Msc autorizzata in Messico

Intanto le autorità sanitarie locali dello stato di Quintana Roo, in Messico, hanno definitivamente autorizzato la Msc Meraviglia ad approdare a Cozumel. All’interno della nave era stato registrato un caso d’influenza. A causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli, la nave è attualmente in rada vicino alla stazione piloti in attesa che il vento (da 35-40 nodi) diminuisca.

Pescarese negativa

Intanto la donna di Pescara è risultata negativa al Coronavirus. La donna era stata sottoposta a tampone e tenuta in osservazione da ieri nella camera di isolamento dell’ospedale di Pescara: la donna è una professionista del settore sanitario e lavora in un ospedale di Milano in cui si sono registrati dei casi positivi. Lei era in isolamento domiciliare fiduciario da alcuni giorni.

La situazione

La Regione Veneto questa mattina, intanto, ha informato che sono saliti a 98 i casi di persone contagiate dal Covid-19. Un incremento di 11 unità rispetto all’aggiornamento dell 18.00 di ieri. Gli aumenti sono stati nel cluster di Vo’, con 5 casi, mentre è stato inserito come nuovo cluster Vicenza dove si contano 3 casi.

Il primo gruppo di 12 turisti lombardi ospiti dell’albergo di Alassio nella notte ha lasciato la Liguria per tornare nelle proprie abitazioni nelle province di Pavia e Milano. Qui svolgeranno una quarantena volontaria. Nella struttura soggiornava la donna risultata positiva al test del Coronavirus.

Un corista della Scala di Milano è risultato positivo al test del Covid-19. Il primo caso di positività in Puglia riguarderebbe un carpentiere di 33 anni che vive in un’abitazione nella zona di Trullo di Mare. Fonti della Asl di Taranto hanno fatto sapere che adesso non avrebbe più febbre.

Ad Atri niente scuola

Piergiorgio Ferretti ha predisposto in via cautelativa la sospensione delle attività didattiche su tutte le scuole di ogni ordine e grado del comune di Atri per la giornata di oggi: il sindaco ha intrapreso tale decisione considerando che oltre 100 alunni e diversi docenti provengono dal vicino comune di Roseto.

Fano: anziani risultati positivi

Salgono a 3 i casi nelle Marche: due anziani coniugi di Fano – risultati positivi al test – sono ricoverati in gravi condizioni agli Infettivi di Pesaro. La donna avrebbe una polmonite bilaterale aggravata dal contagio e ora è in rianimazione.

Intanto in Abruzzo sono stati eseguiti dei test su 12 tamponi relativi a persone provenienti dalle aree a rischio del Nord o dell’estero: tra queste vi erano 5 di Pescara (una delle quali rientrata di recente dalla Thailandia), una di Roseto degli Abruzzi tornata da Piacenza.

Qui il sito del Ministero della salute per gli aggiornamenti sul Coronavirus