Spread the love

La lotta alla mafia non può limitarsi alla repressione: deve partire dalle scuole.

La lezione più importante: educare alla legalità. Educare i giovani al rispetto delle regole e al valore della legalità è fondamentale per prevenire il reclutamento nelle organizzazioni criminali.

Progetti di successo

Libera nelle scuole: L’associazione di Don Luigi Ciotti organizza incontri per sensibilizzare gli studenti sulla realtà della mafia.

L’associazione di Don Luigi Ciotti organizza incontri per sensibilizzare gli studenti sulla realtà della mafia. La cultura del riscatto: In Calabria, una scuola ha avviato un progetto di teatro per raccontare le storie di vittime della mafia, coinvolgendo i ragazzi in attività artistiche.

Le difficoltà

Non tutte le scuole riescono a integrare questi programmi, spesso per mancanza di fondi o per il timore di ritorsioni. Tuttavia, alcune iniziative dimostrano che il cambiamento è possibile, anche nelle aree più difficili.

L’educazione alla legalità è la lezione più importante. Un investimento a lungo termine che può cambiare le sorti di intere generazioni. Insegnare ai giovani il valore della giustizia e del rispetto delle regole significa costruire una società più forte e libera dalla mafia.