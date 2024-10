Spread the love

Nella seconda puntata del nostro reportage, abbiamo approfondito le responsabilità di questo disastro che sta mettendo in ginocchio la popolazione abruzzese.

Zero in condotta: acqua, bene privato – 2° puntata. Mentre la Sasi, l’azienda acquedottistica regionale, è spesso al centro delle critiche, le nostre indagini rivelano che la situazione è più complessa: anche la Regione Abruzzo e il Ministero dell’Ambiente hanno avuto un ruolo significativo in questa vicenda.

L’intero sistema sembra fallire nella gestione dell’acqua pubblica, penalizzando i cittadini. Ma i disagi potrebbero celare un altro obiettivo? Cresce il sospetto che queste difficoltà siano il preludio a una privatizzazione delle risorse idriche, aprendo la strada a interventi privati e minacciando ulteriormente l’accesso all’acqua pubblica.

In questo episodio, esploriamo come interessi e mancanze a diversi livelli di governo stiano contribuendo a una crisi che rischia di trasformarsi in un cambio di paradigma per la gestione dell’acqua in Abruzzo.

