Qualche giorno fa vi avevamo dato l’annuncio della nostra iniziativa, “Zone di Borgo”, rivolta ai piccoli borghi d’Italia. A breve sarà online la puntata dedicata a Palombaro.

I piccoli comuni italiani vengono, sempre più spesso, messi in condizioni critiche dal governo centrale. Le poche risorse destinate ai servizi dei piccoli centri sono rimodulate di anno in anno per far fronte all’indebitamento dello macchina statale.

Zone Video sta realizzando per Zone d’Ombra Tv una serie di reportage sui piccoli borghi che vivono in maniera drammatica il taglio dei fondi. Al centro della discussione vogliamo riportare valori come umanità e solidarietà che solo piccole comunità possono vantare come vero patrimonio. Valori su cui investire e ripartire.

Attraverso testimonianze di amministratori e residenti, Zone di Borgo racconterà la vita dei piccoli centri. Obiettivo del viaggio, appunto, due pilastri fondanti: l’umanità delle persone e le problematiche legate alla quotidianità.

Nelle prossime settimane avrete modo di conoscere alcuni dei borghi italiani attraverso i nostri reportage.



