Gli eurodeputati britannici marciano uniti davanti al parlamento europeo per il giorno del Brexit Party. Al suono della cornamusa una quindicina di politici britannici hanno solcato il piazzale antistante all’Eurocamera a Bruxelles muniti di una bandiera della Unione Jack e con in mano ombrelli con su scritto “cambiare in meglio la politica”.

“Finalmente questa bandiera torna a Londra”, ha detto l’eurodeputato Jonathan Bullock. Altri invece hanno portato in piazza un cartello dove era impresso “Brexodus express”. L’evento questa mattina a poche ore dall’uscita del Regno Unito dall’Unione europea a seguito della Brexit alla mezzanotte di oggi.

La Gran Bretagna fuori dall’Europa

Mercoledì sera il parlamento europeo ha dato il suo ok definitivo all’accordo di divorzio con Londra mentre ieri è stato il Consiglio ad approvare l’accordo di recesso. E proprio dalla giornata di mercoledì a Bruxelles si sono moltiplicati gli eventi, tra manifestazioni, party e raduni in vista dell’uscita del Regno Unito. Ieri ad esempio la statua simbolo di Bruxelles Manneken Pis è stata abbigliata con il tight tradizionale britannico il cappello a cilindro e il gilet con i colori della bandiera britannica. Colori e musica nella Grand Place dove è stata allestita una finta cabina telefonica rossa ed un piccolo palco. E sempre ieri sera davanti al Parlamento europeo l’eurodeputato verde Magid Magid, ha inscenato una serata d’addio dal titolo ‘F..k Brexit’ con i violini che hanno suonato ‘I will survive’ di Gloria Gaynor.

“È un giorno particolare per l’Europa. Inizia una stagione nuova. A mezzanotte il Regno Unito uscirà e dopo tre anni di discussioni facciamo un bilancio delle discussioni con gli amici britannici. L’Unione europea ha tratto vantaggi, perché si è confermata molto più unita”. Così il presidente dell’Europarlamento David Sassoli in una dichiarazione.